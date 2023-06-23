Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Партизаны ликвидировали четырех офицеров РФ в Мариуполе arrow

Партизаны ликвидировали четырех офицеров РФ в Мариуполе

23 июня 2023 08:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Партизаны ликвидировали четырех офицеров РФ в Мариуполе
Российские оккупанты. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В оккупированном Мариуполе прогремел взрыв. При этом партизаны уничтожили четырех оккупантов, которые захватили частный дом местных жителей.

  Об этом сообщил советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте также:

Партизаны ликвидировали оккупантов

В сообщении говорится, что после взрыва "Мариупольское Сопротивление” утверждает, что убито не менее 4 офицеров оккупантов. Они занимали частный дом эвакуированных жителей Мариуполя в Приморском районе, близ Мариупольского морского порта.

Ситуация в Мариуполе

Оценивая обстановку в Мариуполе с момента начала оккупации российские военные превратили город в стратегический военно-логистический узел, обеспечивающий свои подразделения оружием.

Российская армия активно ищет способы доставки боеприпасов из Мариуполя в Бердянск и Угледар. Они стремятся обеспечить гладкость железнодорожных путей для достижения своих целей.

Мариуполь также станет базой для Азовского военно-морского района в составе Черноморского флота РФ. Было отмечено, что ранее оккупанты перегружали неконвенциональное вооружение из Мариуполя и окрестностей в направлении Бердянска, а также проводили ремонт орудий на одном из местных заводов.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе водители местного водоканала начали бастовать из-за невыплаты зарплаты в течение двух месяцев. Ситуация в Донецкой области становится критической.

Также сообщалось, что15 июня, украинские военные продвинулись вперед вблизи города Угледар. Боевые действия продвигаются на Мариупольское направление.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

None

РФ готовит теракт на Запорожской АЭС, — Зеленский

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас