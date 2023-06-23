Партизаны ликвидировали четырех офицеров РФ в Мариуполе

Российские оккупанты. Фото: google

В оккупированном Мариуполе прогремел взрыв. При этом партизаны уничтожили четырех оккупантов, которые захватили частный дом местных жителей.

Об этом сообщил советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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В сообщении говорится, что после взрыва "Мариупольское Сопротивление” утверждает, что убито не менее 4 офицеров оккупантов. Они занимали частный дом эвакуированных жителей Мариуполя в Приморском районе, близ Мариупольского морского порта.

Ситуация в Мариуполе

Оценивая обстановку в Мариуполе с момента начала оккупации российские военные превратили город в стратегический военно-логистический узел, обеспечивающий свои подразделения оружием.

Российская армия активно ищет способы доставки боеприпасов из Мариуполя в Бердянск и Угледар. Они стремятся обеспечить гладкость железнодорожных путей для достижения своих целей.

Мариуполь также станет базой для Азовского военно-морского района в составе Черноморского флота РФ. Было отмечено, что ранее оккупанты перегружали неконвенциональное вооружение из Мариуполя и окрестностей в направлении Бердянска, а также проводили ремонт орудий на одном из местных заводов.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе водители местного водоканала начали бастовать из-за невыплаты зарплаты в течение двух месяцев. Ситуация в Донецкой области становится критической.

Также сообщалось, что15 июня, украинские военные продвинулись вперед вблизи города Угледар. Боевые действия продвигаются на Мариупольское направление.