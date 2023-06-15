Українські бійці просунулися поблизу Вугледара, ЗСУ чекають у Маріуполі

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: Армія Inform

У четвер, 15 червня, українські військові просунулись вперед поблизу міста Вугледар. Бойові дії просуваються на Маріупольський напрямок.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський та заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Так, 15 червня Тарнавський повідомив, що Збройні сили України просуваються вперед під Вугледаром і триває активне знищення ворожих сил.

Також цією інформацією поділився заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він розповів, що бойові дії починають просуватися на Маріупольському напрямку.

Нагадаємо, що 10 червня Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська армія почала довгоочікуваний контрнаступ. А Міноборони показало інтригуюче відео з Будановим.

Тоді ж 10 червня, українські військові звільнили село Нескучне Донецької області. А вже наступного дня 11 червня українські бійці звільнили населений пункт Благодатне на Донеччині.

12 червня запорізькі тероборонці оголосили про звільнення села Новодарівка Пологівського району, на кордоні з Донецькою областю, від російських військ. Українці визволили село ще 4 червня, після чого окупанти безуспішно намагалися повернути свої позиції.

Цього дня ЗСУ також звільнили населений пункт Сторожеве, що на Донеччині. Над селищем знову майорить український прапор.

13 червня українська армія звільнила чергове село, Макарівку, у Донецькій області. Частина російських військ потрапила у полон українських морських піхотинців.