Ситуация критическая: в оккупированном Мариуполе работники водоканала начали бастовать

Ситуация критическая: в Мариуполе работники водоканала начали бастовать
Во временно оккупированном Мариуполе водители местного водоканала начали бастовать из-за невыплаты зарплаты в течение двух месяцев. Ситуация в Донецкой области становится критической.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
Не хватает мужчин
Поскольку Россия проводит незаконную мобилизацию на временно оккупированных территориях, там не хватает мужчин для определенных видов деятельности, а именно:
- шахтеров,
- металлургов,
- инженеров,
- строителей,
- слесарей,
- водителей,
- врачей и других специальностей.
Какая ситуация в оккупированных населенных пунктах Донецкой области
В Центре отмечают, что ситуация критическая, ведь цены все время повышаются.
"Коммунальные услуги выросли на 20%, топливо на 20%. Продукты первой необходимости за полгода выросли от 20 до 45%", — добавляют в сообщении.
Центр сопротивления призывает местное население помогать приближению деоккупации украинских городов и передавать данные о враге. Это можно сделать, воспользовавшись телеграм-ботом сопротивления.
Цинизм российских оккупантов
Ранее стало известно, что в оккупированном Мариуполе возле разрушенного драматического театра враг собирается открыть детское кафе. Такая информация появилась у Telegram-канале псевдомэра Мариуполя Олега Моргуна.
Строительство развлекательных заведений на костях погибших мариупольцев — это уже привычная норма оккупанта. К очередному такому шагу враг прибегает, заявив об открытии детского кафе вблизи разрушенного драмтеатра.
"В сквере возле драмтеатра строители благоустраивают строительство бывшего грузинского ресторана. По договоренности с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым здесь после реконструкции откроем детское кафе", — написал псевдомэр Мариуполя Олег Моргун.
Напомним, в четверг, 15 июня, украинские военные продвинулись вперед вблизи города Угледар. Боевые действия продвигаются на Мариупольское направление.