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Ситуация критическая: в Мариуполе работники водоканала начали бастовать

17 июня 2023 08:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ситуация критическая: в оккупированном Мариуполе работники водоканала начали бастовать
Люди вышли на митинг в Мариуполе. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во временно оккупированном Мариуполе водители местного водоканала начали бастовать из-за невыплаты зарплаты в течение двух месяцев. Ситуация в Донецкой области становится критической.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

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Не хватает мужчин

Поскольку Россия проводит незаконную мобилизацию на временно оккупированных территориях, там не хватает мужчин для определенных видов деятельности, а именно:

  • шахтеров,
  • металлургов,
  • инженеров,
  • строителей,
  • слесарей,
  • водителей,
  • врачей и других специальностей.

Какая ситуация в оккупированных населенных пунктах Донецкой области

В Центре отмечают, что ситуация критическая, ведь цены все время повышаются.

"Коммунальные услуги выросли на 20%, топливо на 20%. Продукты первой необходимости за полгода выросли от 20 до 45%", — добавляют в сообщении.

Центр сопротивления призывает местное население помогать приближению деоккупации украинских городов и передавать данные о враге. Это можно сделать, воспользовавшись телеграм-ботом сопротивления.

Цинизм российских оккупантов

Ранее стало известно, что в оккупированном Мариуполе возле разрушенного драматического театра враг собирается открыть детское кафе. Такая информация появилась у Telegram-канале псевдомэра Мариуполя Олега Моргуна.

Строительство развлекательных заведений на костях погибших мариупольцев — это уже привычная норма оккупанта. К очередному такому шагу враг прибегает, заявив об открытии детского кафе вблизи разрушенного драмтеатра.

"В сквере возле драмтеатра строители благоустраивают строительство бывшего грузинского ресторана. По договоренности с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым здесь после реконструкции откроем детское кафе", — написал псевдомэр Мариуполя Олег Моргун.

Напомним, в четверг, 15 июня, украинские военные продвинулись вперед вблизи города Угледар. Боевые действия продвигаются на Мариупольское направление.

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