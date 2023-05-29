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Росія атакувала військовий об'єкт на Хмельниччині: в ОВА розповіли деталі

29 травня 2023 10:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росія атакувала військовий об'єкт на Хмельниччині: в ОВА розповіли деталі
Російська ракета, якою обстрілювали Україну. Фото: ТСН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Цієї ночі росіяни вкотре атакували територію України. Під удар потрапила Хмельницька область.

Про це повідомили в Хмельницькій ОВА.

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"Вночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них — військовий", — розповіли в ОВА.

На цей час ще тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. З ладу виведено п'ять літальних апаратів. Вже розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги. 

Дані щодо постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, цієї ночі в низці областей України прозвучала повітряна тривога. Росіяни знову атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України, зокрема обстрілювали Київ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що загалом ворог випустив по Україні 75 повітряних цілей — 67 вдалося збити Силам ППО.

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