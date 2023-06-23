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Партизаны в Херсонской области уничтожили комплекс связи оккупантов

23 июня 2023 10:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Партизаны в Херсонской области уничтожили комплекс связи оккупантов
Комплекс связи российской армии. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинский агент, для конспирации служащий в российской армии, уничтожил важный российский военный объект. Это был комплекс связи Р-161.

Об этом сообщили партизаны по военному движению украинцев и крымских татар АТЕШ.

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Уничтоженный комплекс связи

Украинские партизаны на территории Херсонской области уничтожили комплекс связи Р-161.

Этот дерзкий поступок совершил украинский агент, для конспирации служивший в российской армии.

Российский комплекс связи
Российский комплекс связи
Фото: АТЕШ

Детали успешной операции

Представитель движения АТЕШ, служившего в российской армии, узнал, что в новом подразделении, приехавшем в населенный пункт, где стояла часть партизана, имеется важный военный объект — система связи Р-161.

Уничтоженный Р-161
Уничтоженный Р-161
Фото: АТЕШ

Получив от россиян из соседней воинской части и дождавшись, когда те напьются и перестанут охранять объект, украинский агент пробрался к месту дислокации военной техники и поджег систему связи.

"Мы долго готовились к этой операции, и теперь можем продемонстрировать результаты. Скоро их будет гораздо больше", — подчеркнули в АТЕШ.

Партизаны АТЕШ об уничтоженном российском комплексе Р-161
Партизаны АТЕШ об уничтоженном российском комплексе Р-161

Напомним, что на днях партизаны из группы АТЕШ заявили об обнаружении неизвестной ранее системы российской ПВО. Подразделение противовоздушной обороны расположено на западе Крыма, недалеко от Евпатории.

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