Партизаны поделились доказательством колоссальных потерь армии РФ
Движение за справедливость "АТЕШ" поделилось убедительными аргументами о тяжелых потерях России в Пятихатках и Запорожье. Агенты внедрились в подразделение "Шторм. Осетия" и узнали важные данные.
Об этом сообщает "АТЕШ".
Агенты под прикрытием
В сообщении говорится, что агенты провели несколько месяцев у врага. В начале июня один из солдат был более радостным, чем в настоящее время. Он рассказывал о миссиях, которые его сослуживцы выполняли, указывая точное время и местоположение. Позже он начал задумываться, почему их так часто атакуют. В последние дни его настроение заметно ухудшилось, вероятно, что-то случилось.
"У нас есть сведения о том, что они были захвачены в Пятихатках. Сначала планировалось провести операцию по их вывозу, но уже на следующий день это стало неизбежно. Мы приветствуем российских пропагандистов, которые называли окружение российских войск мифом", — говорится в сообщении.
"АТЕШ" также сообщает, что осетинские боевики вторглись на территорию Украины с намерением провести разрушительные акции под покровительством российских властей, но они падают без славы.
"Это будет предостережением для всех, кто не является русским и гибнет за фашистскую "русскую мечту". Мы будем уничтожать вас, и Бог будет на нашей стороне. Ведь вы ненавидите всех богов, которым поклоняетесь", — говорят партизаны.
Напомним, что партизаны из группы АТЕШ заявили об обнаружении неизвестной ранее системы российской ПВО. Подразделение противовоздушной обороны расположено на западе Крыма, недалеко от Евпатории.
В июне партизанское движение АТЕШ заявило, что получило информацию о людях, которые уничтожили Каховскую гидроэлектростанцию. По информации украинских партизан, это сделал 1-й батальон 205 мотострелковой бригады РФ.