Партизани повідомляють про переміщення військової техніки РФ в окупованому Криму

Колона військової техніки російських загарбників. Ілюстративне фото: РосЗМІ

Окупанти змінюють місце дислокації в окупованому Криму. Так, з самого ранку 28 липня колони російської військової техніки помітили на дорозі до Сімферополя.

Про це інформує військовий рух українців та кримських татар АТЕШ.

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За інформацією партизанського руху, зранку 28 липня в окупованому Криму російські загарбники рушили до Сімферополя.

"АТЕШ з самого ранку фіксують переміщення військової техніки трасою "Таврида", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, "Таврида" — відкритий окупантами ще у 2020 році автомобільний шлях, який веде від Кримського мосту до Севастополя. Відповідно дорога проходить крізь Керч, Феодосію Білогірськ, Сімферополь, Бахчисарай та врешті Севастополь.

Нагадаємо, окупаційна "влада" Криму збирається побудувати в Севастополі велику футбольну арену.

Водночас Резніков заявив, що ЗСУ ще неодноразово вдарять по Кримському мосту.

До того ж у Криму знищили партію "Оніксів", якими обстрілювали Одесу.