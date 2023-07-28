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Партизани повідомляють про переміщення військової техніки РФ в окупованому Криму

28 липня 2023 14:13
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Валерія Пержун
редактор
Партизани повідомляють про переміщення військової техніки РФ в окупованому Криму
Колона військової техніки російських загарбників. Ілюстративне фото: РосЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Окупанти змінюють місце дислокації в окупованому Криму. Так, з самого ранку 28 липня колони російської військової техніки помітили на дорозі до Сімферополя. 

Про це інформує військовий рух українців та кримських татар АТЕШ.

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За інформацією партизанського руху, зранку 28 липня в окупованому Криму російські загарбники рушили до Сімферополя. 

"АТЕШ з самого ранку фіксують переміщення військової техніки трасою "Таврида", — йдеться у повідомленні.

Як відомо,  "Таврида" — відкритий окупантами ще у 2020 році автомобільний шлях, який веде від Кримського мосту до Севастополя. Відповідно дорога проходить крізь Керч, Феодосію  Білогірськ,  Сімферополь,  Бахчисарай  та врешті Севастополь.

Нагадаємо, окупаційна "влада" Криму збирається побудувати в Севастополі велику футбольну арену.

Водночас Резніков заявив, що ЗСУ ще неодноразово вдарять по Кримському мосту.

До того ж у Криму знищили партію "Оніксів", якими обстрілювали Одесу.

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