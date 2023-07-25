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Резніков заявив, що ЗСУ ще неодноразово вдарять по Кримському мосту

25 липня 2023 10:29
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Валерія Пержун
редактор
Резніков заявив, що ЗСУ ще неодноразово вдарять по Кримському мосту
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Офіс Президента
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

В Україні триває контрнаступ. Щоб зменшити опір окупантів, ЗСУ продовжать атакувати Кримський міст.

Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN.

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Що відомо про майбутні атаки Кримського мосту

Як повідомив міністр оборони України, ЗСУ ще не одноразово завдадуть удару по Керченському мосту, який з’єднує тимчасово окупований Крим із Росією. 

"Це нормальна тактика – руйнувати логістичні лінії свого ворога, щоб зупинити можливості отримати більше боєприпасів, більше палива, їжі тощо. Ось чому ми будемо використовувати цю тактику проти них", — зазначив він.

До того ж обуренням росіян щодо вторгнення на "їх" територію, звісно ж, ніхто не цікавиться. 

"Усі ці цілі є офіційними, тому що це зменшить їхню здатність воювати проти нас і допоможе врятувати життя українців", — заявив Резніков.

Нагадаємо, Резніков заявив, що після бунту ПВК "Вагнер" у Кремлі почався "момент переходу влади".

Водночас Резніков прогнозує, що війна закінчиться наступного літа.

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