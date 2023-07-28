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Партизаны сообщают о перемещении военной техники РФ в оккупированном Крыму

28 июля 2023 14:13
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Партизаны сообщают о перемещении военной техники РФ в оккупированном Крыму
Колонна военной техники русских захватчиков. Иллюстративное фото: РосСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Оккупанты меняют место дислокации в оккупированном Крыму. Так, с самого утра 28 июля колонны российской военной техники были замечены на дороге в Симферополь.

Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ.

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По информации партизанского движения, утром 28 июля в оккупированном Крыму российские захватчики направились в Симферополь.

"АТЕШ с самого утра фиксируют перемещение военной техники по трассе "Таврида" , — говорится в сообщении.

Как известно, "Таврида" — открытый оккупантами еще в 2020 году автомобильный путь, ведущий от Крымского моста до Севастополя. Соответственно дорога проходит через Керчь, Феодосию Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и наконец Севастополь.

Напомним, оккупационные "власти" Крыма собираются построить в Севастополе большую футбольную арену.

В то же время Резников заявил, что ВСУ еще не раз ударят по Крымскому мосту.

К тому же, в Крыму уничтожили партию "Ониксов", которыми обстреливали Одессу.

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