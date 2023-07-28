Партизаны сообщают о перемещении военной техники РФ в оккупированном Крыму
Оккупанты меняют место дислокации в оккупированном Крыму. Так, с самого утра 28 июля колонны российской военной техники были замечены на дороге в Симферополь.
Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ.
Что известно о перемещении российских войск в Крыму
По информации партизанского движения, утром 28 июля в оккупированном Крыму российские захватчики направились в Симферополь.
"АТЕШ с самого утра фиксируют перемещение военной техники по трассе "Таврида" , — говорится в сообщении.
Как известно, "Таврида" — открытый оккупантами еще в 2020 году автомобильный путь, ведущий от Крымского моста до Севастополя. Соответственно дорога проходит через Керчь, Феодосию Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и наконец Севастополь.
Напомним, оккупационные "власти" Крыма собираются построить в Севастополе большую футбольную арену.
В то же время Резников заявил, что ВСУ еще не раз ударят по Крымскому мосту.
К тому же, в Крыму уничтожили партию "Ониксов", которыми обстреливали Одессу.