Паспортизація на Луганщині: росіяни завезли нові сили

Паспорт громадянина Росії. Фото: УНІАН

На тимчасово окуповану територію Луганщини прибули співробітники російського Міністерства внутрішних справ. Вони залякують місцевих мешканців, аби примусити тих отримати паспорти РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Відкомандировані гастролери погрожують місцевим мешканцям, стверджуючи, що на ТОТ буде неможливо працювати, навчатися та отримувати медичну допомогу в разі відсутності російського паспорта", — йдеться в повідомленні.

Новини.LIVE писали, що російські окупанти у місті Каховка намагаються залякати місцеве населення, аби схилити його до отримання російських паспортів. Росіяни заявляють, що усіх громадян України виселять із будинків та квартир.

Нагадаємо, окупанти вдалися до нової тактики паспортизації українців у Мелітополі. Вони придумали нові схеми примусового переходження на російські документи.