Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Паспортизація на Луганщині: росіяни завезли нові сили arrow

Паспортизація на Луганщині: росіяни завезли нові сили

25 травня 2023 05:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Паспортизація на Луганщині: росіяни завезли нові сили
Паспорт громадянина Росії. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На тимчасово окуповану територію Луганщини прибули співробітники російського Міністерства внутрішних справ. Вони залякують місцевих мешканців, аби примусити тих отримати паспорти РФ

 Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

"Відкомандировані гастролери погрожують місцевим мешканцям, стверджуючи, що на ТОТ буде неможливо працювати, навчатися та отримувати медичну допомогу в разі відсутності російського паспорта", — йдеться в повідомленні.

Новини.LIVE  писали, що російські окупанти у місті Каховка намагаються залякати місцеве населення, аби схилити його до отримання російських паспортів. Росіяни заявляють, що усіх громадян України виселять із будинків та квартир.

Нагадаємо, окупанти вдалися до нової тактики паспортизації українців у Мелітополі. Вони придумали нові схеми примусового переходження на російські документи. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB