Паспортизация в Луганской области: россияне завезли новые силы
На временно оккупированную территорию Луганской области прибыли сотрудники российского Министерства внутренних дел. Они запугивают местных жителей, чтобы те получили паспорта РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Откомандированные гастролеры угрожают местным жителям, утверждая, что на ВОТ будет невозможно работать, учиться и получать медицинскую помощь в случае отсутствия российского паспорта", — говорится в сообщении.
Новости.LIVE писали, что российские кафиры в городе Каховка пытаются запугать местное население, чтобы склонить его к получению российских паспортов. Россияне заявляют, что всех граждан Украины выдворят из домов и квартир.
Напомним, оккупанты прибегли к новой тактике паспортизации украинцев в Мелитополе. Они выдумали новейшие схемы принудительного перехода на русские документы.