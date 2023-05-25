Паспортизация в Луганской области: россияне завезли новые силы

Паспорт гражданина России. Фото: УНИАН

На временно оккупированную территорию Луганской области прибыли сотрудники российского Министерства внутренних дел. Они запугивают местных жителей, чтобы те получили паспорта РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Откомандированные гастролеры угрожают местным жителям, утверждая, что на ВОТ будет невозможно работать, учиться и получать медицинскую помощь в случае отсутствия российского паспорта", — говорится в сообщении.

Новости.LIVE писали, что российские кафиры в городе Каховка пытаются запугать местное население, чтобы склонить его к получению российских паспортов. Россияне заявляют, что всех граждан Украины выдворят из домов и квартир.

Напомним, оккупанты прибегли к новой тактике паспортизации украинцев в Мелитополе. Они выдумали новейшие схемы принудительного перехода на русские документы.