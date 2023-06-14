Как оккупанты пытаются сбежать с поля боя — перехват

Раненые оккупанты на поле боя. Фото: росСМИ

Российские оккупанты все чаще жалуются на командование, условия и пытаются сбежать с позиций всеми способами. Так, россияне даже ломают себе руки и ноги, чтобы их отвезли в госпиталь, как можно дальше от боевых действий.

Соответствующий разговор перехватило Главное управление разведки.

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Перехваченный разговор

— Собираем коллективную жалобу, звоним по телефону, отсюда нам никак не подать, нужно из дома. Там в прокуратуру... Пацанов прямо на убой отправляют. Сегодня отправили группу, ее положили. Дня 3-4 и мы уедем. Просто мы под командованием другим, а потому, короче... тот подал еще в январе, что поселок заняли, в результате его не заняли и сейчас приказ типа занимайте как хотите и пацанов каждый день оттуда туда-сюда возят, — жалуется оккупант.

— Вот что я напишу? У меня брат там то там. Даже никто не понимает, где вы находитесь, — отвечает ему сестра.

— Харьковское направление, Купянск. 350-й полк, все. Больше ничего писать не нужно. Жалобы, что пацанов отправляют вообще вот так вот идите и все, *бать. Без прикрытия, без нах*я. Оттуда вынести не могут ребят. И там ребята до сих пор лежат 200-е, нах*й. А потом так получается, что без вести пропавший. Вот так, не дай Бог, что случилось и пусть тебя потом найдут. Сегодня группа ушла и говорят окопайтесь, они даже не дошли туда. Их расху*рыли. Здесь, которые стояли до нас, вот остатки рот остались здесь, их туда, а те уже заднюю дают. Говорят, что мы не пойдем, делайте что хотите. Пацанов отправляют типа на КПЗ, ну в комендатуру, а там их просто п*здят. Говорят, что все равно пойдут или туда, или тут п*здец им будет, — истерит захватчик.

— Понятно, — с грустью отвечает сестра.

— Здесь пацаны с ума сходят. Говорят, да сломай мне руку или ногу, чтобы просто отвезли в госпиталь, чтобы туда не идти, — рассказывает реалии российский военный.

Напомним, недавно ГУР перехватило разговор, где оккупанты жалуются на свое командование, оставившее воду для военных на заминированных полях.

Кроме того, российское общество теряет доверие к власти и Минобороны. Наемники из ЧВК "Вагнер" завоевывают все большую популярность среди граждан РФ. Украинская разведка опубликовала перехваченный разговор оккупанта, который подробнее рассказал об этом.