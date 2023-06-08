За що окупанти скаржаться на своє командування — перехоплення

Залишили воду на замінованих полях: окупанти скаржаться на командування
Окупанти не перестають скаржитись на своє командування та безпорядок в російській армії. Цього разу українська розвідка перехопила розмову, де загарбник розповів, що солдатам привезли воду та залишили її на замінованих полях.
Відповідну розмову ГУР оприлюднило у соцмережах.
Перехоплена розмова
— Новин ніяких у вас, додому не відпускають? — запитує в окупанта дружина.
— Ні, тут інша ху*ня. Уявляєш, вчора вночі привезли воду за 19 км від нас. Вигрузили між полями, а всі поля заміновані, кому треба — той нехай йде, — бідкається загарбник.
— Ах*єть. І як? — в шоці відповідає дружина.
— Ну, і хто там ближче стоїть, ті пішли розібрали всю воду, а ми залишились без нічого і пі*да. Зараз підемо десь хоча б тухлу воду набирати, щоб попити, — розповідає про брак води військовий РФ.
— *баний в рот, п*здець, — емоційно реагує дружина.
— Це наша *буча російська армія, — каже окупант.
— Та це ж дизентерія галіма, бл*дь, зовсім вже знущаються, — з жахом каже дружина терориста.
— Знущаютсья — це не те слово, нах*й. Всі два поля заміновані, а ви — йдіть, — сумно каже загарбник.
— Господи, час йде і не легше, нах*й, — не підбираючи слів відповідає друга половинка російського військового.
— Я *бал, Тамара, я більше сюди не поїду. Нехай на мене в Сочі подають, куди хочуть, але я більше не поїду, все, — зарікається солдат РФ.
— Та хоча б звідти вирватись, бл*дь, — відповідає його Тамара.
Нагадаємо, російське суспільство втрачає довіру до своєї влади та Міноборони. Найманці з ПВК "Вагнер" завойовують дедалі більше популярності серед громадян РФ. Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову окупанта, який детальніше розповів про це.