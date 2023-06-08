За що окупанти скаржаться на своє командування — перехоплення

Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ

Окупанти не перестають скаржитись на своє командування та безпорядок в російській армії. Цього разу українська розвідка перехопила розмову, де загарбник розповів, що солдатам привезли воду та залишили її на замінованих полях.

Відповідну розмову ГУР оприлюднило у соцмережах.

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Перехоплена розмова

— Новин ніяких у вас, додому не відпускають? — запитує в окупанта дружина.

— Ні, тут інша ху*ня. Уявляєш, вчора вночі привезли воду за 19 км від нас. Вигрузили між полями, а всі поля заміновані, кому треба — той нехай йде, — бідкається загарбник.

— Ах*єть. І як? — в шоці відповідає дружина.

— Ну, і хто там ближче стоїть, ті пішли розібрали всю воду, а ми залишились без нічого і пі*да. Зараз підемо десь хоча б тухлу воду набирати, щоб попити, — розповідає про брак води військовий РФ.

— *баний в рот, п*здець, — емоційно реагує дружина.

— Це наша *буча російська армія, — каже окупант.

— Та це ж дизентерія галіма, бл*дь, зовсім вже знущаються, — з жахом каже дружина терориста.

— Знущаютсья — це не те слово, нах*й. Всі два поля заміновані, а ви — йдіть, — сумно каже загарбник.

— Господи, час йде і не легше, нах*й, — не підбираючи слів відповідає друга половинка російського військового.

— Я *бал, Тамара, я більше сюди не поїду. Нехай на мене в Сочі подають, куди хочуть, але я більше не поїду, все, — зарікається солдат РФ.

— Та хоча б звідти вирватись, бл*дь, — відповідає його Тамара.

Нагадаємо, російське суспільство втрачає довіру до своєї влади та Міноборони. Найманці з ПВК "Вагнер" завойовують дедалі більше популярності серед громадян РФ. Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову окупанта, який детальніше розповів про це.