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Пентагон объявил о новом пакете помощи для Украины: что туда войдет

9 июня 2023 18:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пентагон объявил о новом пакете помощи для Украины: что туда войдет
Военная помощь для Украины. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 9 июня, США объявили о новом пакете военной помощи на сумму более 2 млрд долларов. Пакет включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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В ведомстве подчеркнули, что этот пакет показывает постоянную приверженность как критически важным краткосрочным возможностям Украины, так и долгосрочной способности Вооруженных сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в долгосрочной перспективе.

Пакет помощи включает:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • ЗРК и ракеты HAWK;
  • артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 203 мм;
  • беспилотные авиационные системы Puma;
  • боеприпасы ракетной системы с лазерной наводкой;
  • поддержка деятельности по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", — подчеркнули в пресс-службе Пентагона.

Напомним, в начале июня руководитель офиса Президент Андрей Ермак сообщил, что правительство Нидерландов будет работать над увеличением количества систем Patriot для Украины.

Сейчас система ПВО Patriot защищает Киев и сбивает все ракеты, в частности, гиперзвуковые аэробалистические ракеты "Кинжал" армии РФ.

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