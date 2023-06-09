Пентагон объявил о новом пакете помощи для Украины: что туда войдет

Военная помощь для Украины. Фото: google.com

В пятницу, 9 июня, США объявили о новом пакете военной помощи на сумму более 2 млрд долларов. Пакет включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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В ведомстве подчеркнули, что этот пакет показывает постоянную приверженность как критически важным краткосрочным возможностям Украины, так и долгосрочной способности Вооруженных сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в долгосрочной перспективе.

Пакет помощи включает:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

ЗРК и ракеты HAWK;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 203 мм;

беспилотные авиационные системы Puma;

боеприпасы ракетной системы с лазерной наводкой;

поддержка деятельности по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", — подчеркнули в пресс-службе Пентагона.

Напомним, в начале июня руководитель офиса Президент Андрей Ермак сообщил, что правительство Нидерландов будет работать над увеличением количества систем Patriot для Украины.

Сейчас система ПВО Patriot защищает Киев и сбивает все ракеты, в частности, гиперзвуковые аэробалистические ракеты "Кинжал" армии РФ.