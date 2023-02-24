США объявили о новом пакете помощи Украине на 2 млрд долларов

Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета пособия на 2 млрд долларов
На годовщину полномасштабного вторжения в США демонстрируют полную поддержку Украины. В частности, Минобороны страны приняло решение о новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов.
Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.
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Что войдет в новый оборонный пакет
Отмечается, что новая помощь оказывается в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI). Следовательно, оборудование передадут не со складов Минобороны США, а закажут у производителей.
С одной стороны, это занимает больше времени для передачи Украине, с другой — это сигнал о долгосрочных обязательствах помогать воюющей стране.
Так, в новом пакете помощи предусмотрены:
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- боеприпасы для реактивных систем с лазерной наводкой;
- CyberLux K8 UAS;
- Switchblade 600 UAS;
- Altius-600 UAS;
- Jump 20 UAS;
- средства обнаружения БпЛА и радиоэлектронной борьбы;
- оборудование для разминирования;
- оборудование поддержания безопасной связи;
- финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
Напомним, ранее агентство Bloomberg писало, что сегодня, 24 февраля, Украина получит от Польши первые танки Leopard2.