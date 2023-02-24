США объявили о новом пакете помощи Украине на 2 млрд долларов

Министр обороны США Ллойд Остин

На годовщину полномасштабного вторжения в США демонстрируют полную поддержку Украины. В частности, Минобороны страны приняло решение о новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов.

Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

Что войдет в новый оборонный пакет

Отмечается, что новая помощь оказывается в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI). Следовательно, оборудование передадут не со складов Минобороны США, а закажут у производителей.

С одной стороны, это занимает больше времени для передачи Украине, с другой — это сигнал о долгосрочных обязательствах помогать воюющей стране.

Так, в новом пакете помощи предусмотрены:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

боеприпасы для реактивных систем с лазерной наводкой;

CyberLux K8 UAS;

Switchblade 600 UAS;

Altius-600 UAS;

Jump 20 UAS;

средства обнаружения БпЛА и радиоэлектронной борьбы;

оборудование для разминирования;

оборудование поддержания безопасной связи;

финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Напомним, ранее агентство Bloomberg писало, что сегодня, 24 февраля, Украина получит от Польши первые танки Leopard2.