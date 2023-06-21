Пентагон оценил шансы Украины на успешное контрнаступление
Украинская армия способна добиться успеха во время контрнаступления на позиции российских оккупантов. США предоставили ВСУ всю необходимую военную помощь.
Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх.
Трудные бои и победа Украины
По словам Сабрины Сингх, военные действия в Украине становятся все более жестокими.
"Вы это видели в Бахмуте", — заявила, отвечая на вопросы журналистов, представительницы Пентагона.
Она подчеркнула, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым, он займет некоторое время — но Украина способна добиться успеха в этой операции.
Помощь США
Кроме того, Сабрина Сингх подчеркнула, что Соединенные Штаты Америки и союзники максимально подготовили Украину к контрнаступлению.
"Мы считаем, что предоставили Украине системы и средства, в которых они нуждаются для боевых действий прямо сейчас", — заявила заместитель пресс-секретаря министерства обороны Украины.
Напомним, что украинская армия продолжает активные действия на южных фронтах именно в Мелитополе и Бердянске.
Получив относительный успех на путях Новоданиловка — Роботино, Малая Токмачка — Вербовое и Вольное Поле — Макаровка, украинские войска укрепляются на достигнутых позициях.