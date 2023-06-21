Пентагон оценил шансы Украины на успешное контрнаступление

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Фото: минобороны США

Украинская армия способна добиться успеха во время контрнаступления на позиции российских оккупантов. США предоставили ВСУ всю необходимую военную помощь.

Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх.

Читайте также:

Трудные бои и победа Украины

По словам Сабрины Сингх, военные действия в Украине становятся все более жестокими.

"Вы это видели в Бахмуте", — заявила, отвечая на вопросы журналистов, представительницы Пентагона.

Она подчеркнула, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым, он займет некоторое время — но Украина способна добиться успеха в этой операции.

Помощь США

Кроме того, Сабрина Сингх подчеркнула, что Соединенные Штаты Америки и союзники максимально подготовили Украину к контрнаступлению.

"Мы считаем, что предоставили Украине системы и средства, в которых они нуждаются для боевых действий прямо сейчас", — заявила заместитель пресс-секретаря министерства обороны Украины.

Напомним, что украинская армия продолжает активные действия на южных фронтах именно в Мелитополе и Бердянске.

Получив относительный успех на путях Новоданиловка — Роботино, Малая Токмачка — Вербовое и Вольное Поле — Макаровка, украинские войска укрепляются на достигнутых позициях.