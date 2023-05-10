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Пентагон підтвердив, що ЗСУ збили російську ракету за допомогою Patriot

10 травня 2023 02:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Пентагон підтвердив, що ЗСУ збили російську ракету за допомогою Patriot
Українські військовослужбовці перебувають на військових навчаннях на полігоні в Запорізькій області. Фото: REUTERS/Stringer
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речник Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що українські захисники збили російську ракету за допомогою системи протиракетної оборони Patriot. США й надалі підтримуватиме Україну.

Про це повідомляє CNN.

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"Я можу підтвердити, що вони збили російську ракету, застосувавши систему протиракетної оборони Patriot", — зазначив Райдер. 

Він також додав, що ця система є частиною ширшого спектра засобів ППО, які США та міжнародна спільнота передали Україні.

Райдер підкреслив, що США та їхні партнери продовжуватимуть "нарощувати засоби протиповітряної оборони наземного базування та боєприпаси, щоб допомогти Україні контролювати своє суверенне небо та допомогти Україні захистити своїх громадян від Росії".

Нагадаємо, що Міноборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні. Його загальна сума — 1,2 млрд доларів.

Також ми повідомляли, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Сторони обговорили ситуацію на фронті України.

Додамо, що Міністерство оборони Великої Британії готується передати Україні ракети, які здатні вражати цілі на відстані до 300 км. Зокрема, Велика Британія готується відправити в Україну крилаті ракети Storm Shadow, які можуть сягати територій, контрольованих Росією. 

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