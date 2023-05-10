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Пентагон подтвердил, что ВСУ сбили российскую ракету с помощью Patriot

10 мая 2023 02:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Пентагон подтвердил, что ВСУ сбили российскую ракету с помощью Patriot
Украинские военнослужащие находятся на военных учениях на полигоне в Запорожской области. Фото: REUTERS/Stringer
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что украинские защитники сбили российскую ракету с помощью системы противоракетной обороны Patriot. США и дальше будет поддерживать Украину.

Об этом сообщает CNN.

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"Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету, применив систему противоракетной обороны Patriot", — отметил Райдер.

Он также добавил, что эта система является частью более широкого спектра средств ПВО, переданных США и международным сообществом Украине.

Райдер подчеркнул, что США и их партнеры будут продолжать "наращивать средства противовоздушной обороны наземного базирования и боеприпасы, чтобы помочь Украине контролировать свое суверенное небо и помочь защитить своих граждан от России".

Напомним, что Минобороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его общая сумма — 1,2 млрд долларов.

Также мы сообщали, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Стороны обсудили ситуацию на фронте Украины.

Добавим, что Министерство обороны Великобритании готовится передать Украине ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 300 км. В частности, Великобритания готовится отправить в Украину крылатые ракеты Storm Shadow, которые могут достигать территорий, контролируемых Россией.

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