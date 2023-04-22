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Пентагон планує збільшити термін служби винищувачів F/A-18

22 квітня 2023 23:55
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Пентагон планує збільшити термін служби винищувачів F/A-18
Боїнг F/A-18E/F "Super Hornet". Фото: Вікіпедія
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Американській компанії Boeing надійшло замовлення на 313,4 мільйона доларів. Воно передбачає модернізацію 25 винищувачів F/A-18 Super Hornet для продовження терміну служби на чотири тисячі льотних годин.

Про це повідомляє Міністерство оборони США.

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Модернізація винищувачів F/A-18 Super Hornet

У заяві Пентагону зазначається, що термін служби винищувачів після оновлення буде збільшено до 10 тисяч льотних годин. Раніше це число сягало максимум шести тисяч. Також модернізація передбачає встановлення нової авіаційної електроніки рівня Block III.

За планом роботи за контрактом відбудуться в Техасі й завершаться в лютому 2025 року.

Винищувач F/A-18E/F Super Hornet обладнаний двома турбовентиляторними двигунами F414-GE-400, що дають змогу розвивати швидкість понад 2000 км/год. Літак є носієм ракет AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, Harpoon, а також обладнаний гарматою Vulcan калібру 20 мм.

Нагадаємо, що вчора, 21 квітня, відбулось засідання "Рамштайну". Україна отримає ракети до комплексів протиповітряної оборони та іншого важкого озброєння.

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