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Пентагон планирует увеличить срок службы истребителей F/A-18

22 апреля 2023 23:55
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Пентагон планирует увеличить срок службы истребителей F/A-18
Боинг F/A-18E/F "Super Hornet". Фото: Википедия
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Для американской компании Boeing поступил заказ на 313,4 миллиона долларов. Она предусматривает модернизацию 25 истребителей F/A-18 Super Hornet для продления срока службы на четыре тысячи летных часов.

Об этом сообщает Министерство обороны США.

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Модернизация истребителей F/A-18 Super Hornet

В заявлении Пентагона отмечается, что срок службы истребителей после обновления будет увеличен до 10 тысяч летных часов. Раньше это число достигало максимум шести тысяч. Также модернизация предполагает установку новой авиационной электроники уровня Block III.

По плану работы по контракту состоятся в Техасе и завершатся в феврале 2025 года.

Истребитель F/A-18E/F Super Hornet оборудован двумя турбовентиляторными двигателями F414-GE-400, позволяющими развивать скорость более 2000 км/ч. Самолет является носителем ракет AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, Harpoon, а также оборудован пушкой Vulcan калибра 20 мм.

Напомним, что вчера, 21 апреля, прошло заседание "Рамштайна". Украина получит ракеты в комплексы противовоздушной обороны и другое тяжелое вооружение.

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