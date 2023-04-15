"Перебили хліб у Пригожина": у ЗСУ розповіли про зміну підходу Міноборони РФ до мобілізації

Проводи мобілізованих у окупованому Севастополі, вересень 2022 року. Фото: glava.rk.gov.ru

Росія почала мобілізувати до регулярної армії ув'язнених та відправляти їх боротися проти України. Українські військові фіксують цілі підрозділи мобілізованих російських в'язнів.

Про це заявив речник Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

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Мобілізовані кримінальники

"В нашому полі зору з'явились так звані "підрозділи Z", які складаються з мобілізованих кримінальників, тобто зеків, які мобілізовані та проходять службу", — сказав він.

Дмитрашківський зазначив, що 15 таких окупантів здалися в полон Сил оборони на Донецькому напрямку.

Речник додав, що мобілізація ув'язнених може бути поясненням конфлікту між засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

"Зрозуміло, що Шойгу перебив хліб у Пригожина щодо поповнення Збройних сил", — припусти він.

Нагадаємо, нещодавно голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин запропонував російській владі оголосити закінчення військових дій в Україні та зосередитися на закріпленні окупованих територій.

Також раніше засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин закликав все російське суспільство до мобілізації. За його словами, люди готові зробити свій внесок у військові зусилля Москви в Україні.