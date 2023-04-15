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"Перебили хлеб у Пригожина": в ВСУ рассказали об изменении подхода Минобороны РФ к мобилизации

15 апреля 2023 15:55
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
"Перебили хлеб у Пригожина": в ВСУ рассказали об изменении подхода Минобороны РФ к мобилизации
Проводы мобилизованных в оккупированном Севастополе, сентябрь 2022 года. Фото: glava.rk.gov.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Россия начала мобилизовать в регулярную армию заключенных и отправлять их бороться против Украины. Украинские военные фиксируют целые подразделения мобилизованных российских заключенных.

Об этом заявил спикер Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

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Мобилизированные уголовники

"В нашем поле зрения появились так называемые "подразделения Z", которые состоят из мобилизованных уголовников, то есть мобилизованных и проходящих службу зэков", — сказал он.

Дмитрашковский отметил, что 15 таких оккупантов сдались в плен Сил обороны на Донецком направлении.

Спикер добавил, что мобилизация заключенных может быть объяснением конфликта между учредителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Понятно, что Шойгу перебил хлеб у Пригожина по пополнению Вооруженных сил", — предположил он.

Напомним, недавно глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин предложил российским властям объявить окончание военных действий в Украине и сосредоточиться на закреплении оккупированных территорий.

Также ранее основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин призвал все российское общество к мобилизации. По его словам, люди готовы внести свой вклад в военные усилия Москвы в Украине.

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