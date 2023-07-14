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Перебои в работе российского командования повлияют на войну в Украине, — ISW

14 июля 2023 08:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Перебои в работе российского командования повлияют на войну в Украине, — ISW
Генерал-майор армии РФ Иван Попов. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Перебои в работе российского командования, контролирующего оккупантов на юге Украины, повлияют на силы РФ. Неожиданное увольнение генерал-майора Ивана Попова может временно нарушить контроль захватчиков в районах ВОТ.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

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ISW отмечает, что 19-я и 42-я мотострелковые дивизии 58-го CAA очень привержены обороне от украинских контрнаступательных операций в западной Запорожской области. По словам аналитиков, увольнение Попова может временно нарушить российское командование и контроль в этих районах и ухудшить моральный дух граждан РФ.

Хрупкая российская оборона в Украине

"Увольнение Попова из-за вопроса потерь россиян и сообщения о жалобах на отсутствие ротации сил еще больше подтверждают оценку ISW о том, что российская оборона в Украине, вероятно, хрупкая", — говорится в отчете.

Жалоба Попова по поводу потерь россиян от артиллерийского огня, вероятно, указывает на то, что захватчики нуждаются в ротации и подкреплении, чтобы поддерживать свою оборону в западной Запорожской области.

Аналитики отмечают, что увольнение Попова еще больше продемонстрировало, что российские силы не могут производить ротацию сил. Оккупантам придется полагаться на существующие силы в случае любого украинского прорыва.

"Жалобы Попова на слабые контрбатарейные возможности российских войск и значительные потери россиян от огня украинской артиллерии, вероятно, являются результатом того, что ISW оценивает как усилия Украины, направленные на отвлечение российских сил, обороняющихся на юге Украины", — добавили аналитики.

Напомним, ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев выложил на своем канале аудиозапись обращения командующего 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ, генерал-майора Ивана Попова.

Также мы писали, что глава генштаба РФ Валерий Герасимов, предположительно, отстранил генерал-майора Попова от командования армией из-за приказа Кремля о невозможности критики военно-политического руководства России. Сам демарш Ивана Попова свидетельствует о разрушении военной вертикали в РФ.

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