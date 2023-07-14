У Генштабі розповіли, скільки ЗСУ знищили окупантів та їх техніки за добу
За добу авіація сил оборони завдала вісім ударів по окупантах. Також ЗСУ двічі вдарили по ЗРК ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Успіхи ЗСУ зі знищення окупантів
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що є успіхи українських військових на східних та південних напрямках. Однак російські війська не здаються й безрезультатно намагаються повернути втрачені позиції.
Також ми повідомляли, що військовослужбовці полку "Азов" знищують на фронті російську військову техніку. Для цього "азовці" використовують ПЗРК NLAW та Javelin.
Додамо, що артилеристи 3 ОШБр, яку очолює екснардеп Андрій Білецький, успішно дають відсіч російським окупантам під Бахмутом. Вони, зокрема, знищують склади окупантів з боєприпасами.