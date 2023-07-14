У Генштабі розповіли, скільки ЗСУ знищили окупантів та їх техніки за добу

Українські захисники стріляють із гаубиці. Фото: Генштаб ЗСУ

За добу авіація сил оборони завдала вісім ударів по окупантах. Також ЗСУ двічі вдарили по ЗРК ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога", — йдеться в повідомленні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Українські захисники на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники в танку на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що є успіхи українських військових на східних та південних напрямках. Однак російські війська не здаються й безрезультатно намагаються повернути втрачені позиції.

Також ми повідомляли, що військовослужбовці полку "Азов" знищують на фронті російську військову техніку. Для цього "азовці" використовують ПЗРК NLAW та Javelin.

Додамо, що артилеристи 3 ОШБр, яку очолює екснардеп Андрій Білецький, успішно дають відсіч російським окупантам під Бахмутом. Вони, зокрема, знищують склади окупантів з боєприпасами.