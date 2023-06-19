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Передані Угорщині українські полонені вважаються зниклими безвісти

19 червня 2023 14:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Передані Угорщині українські полонені вважаються зниклими безвісти
Фото: Головне управління розвідки Міноборони
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

До повернення на територію України з Угорщини українські військові матимуть статус зниклих безвісти. Жодної офіційної інформації, зокрема, особистих даних цих полонених, Україна досі не отримала.

Про це у коментарі "Суспільному" заявив радник Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Іван Ангелін.

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Іван Ангелін прокоментував передачу російською стороною до Угорщини частини українських військовополонених.

Йшлося, зокрема, про те, в якому статусі ці українці перебуватимуть на території цієї країни.

"Вони все одно вважатимуться зниклими безвісти за особливих обставин, допоки ми не заберемо їх в Україну", — пояснив Ангелін.

Держава має втрутитися

За словами представника офісу Уповноваженого, офіційної інформації (скажімо, особистих даних цих військових) українська сторона не отримувала, усе, що вдалося з’ясувати — це винятково оперативні відомості.

"Ми вважаємо, що держава має втрутитися і вжити якихось заходів, і має взагалі зрозуміти, на яких підставах людей передали, і на яких підставах людей приймають інші країни", — підкреслив Ангелін, наголосивши, що це перший випадок такої передачі українських військовослужбовців.

Нагадаємо, що речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що уряд України не був поінформований про перемовини між угорською та російською сторонами щодо передачі українських полонених. Україна про це дізналась із заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини.

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