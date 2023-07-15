Перехоплення розвідки: солдат РФ розповідає про критичний психологічний стан

Солдати РФ. Фото: Google

Військовослужбовець Російської Федерації розповідає своєму товаришу про критичний психологічний стан солдатів.

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило чергове аудіоперехоплення ворога. Запис оприлюднили у Telegram.

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Перехоплення розмови ворога

Ми публікуємо розшифровку емоційної розмови російського військового.

— Здоров, ти чого мене вчора не набрав?

— Бл*, та в нас такий вечір вчора веселий був, бл*. От бл*ть, тут бл*ть. З 12 роти, нах*й, у одного "бачок потік",бл*ть, так він по наших ху*рить, бл*ть. Каже: Зах*ярю вас, с*ки, нах*й! От рожок висадив, нах*й!

— Х*я собі!

— Короче, його розвідники, йо*нули, нах*й. Я його тягнув, нах*й, допомагав. Цього мудака.

— П*здець, нах*й!

— Ага.

Нагадаємо, військовослужбовець Російської Федерації розповів дружині про професійну аеророзвідку українських військ та ставлення свого командування до особового складу.

Також ми писали, як російський військовий розповів своїй дружині про те, як ЗСУ готові до наступу, та про те, як в РФ заборонено вивозити мертвих та поранених "зеків". За словами окупанта, загиблих просто закопують й зазначають як зниклих безвісти.