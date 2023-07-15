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Перехват разведки: солдат РФ рассказывает о критическом психологическом состоянии

15 июля 2023 03:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Перехват разведки: солдат РФ рассказывает о критическом психологическом состоянии
Солдаты РФ. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Военнослужащий Российской Федерации рассказывает своему товарищу о критическом психологическом состоянии солдат.

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало очередной аудиоперехват врага. Запись обнародовали в Telegram.

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Мы публикуем расшифровку эмоционального разговора русского военного.

Здорово, ты чего меня вчера не набрал?

Бл*, да у нас такой вечер вчера весел был, бл*. Вот бл*ть, здесь бл*ть. Из 12 роты, нах*й, у одного "бачок потек", бл*ть, так он по нашим ху*рит, бл*ть. Говорит: Зах*ярю вас, с*ки, нах*й! Вот рожок высадил, нах*й!

— Х*я себе!

— Короче, его разведчики, йо*нули, нах*й. Я его тянул, нах*й, помогал. Этого мудака.

— П*здец, нах*й!

— Ага.

Напомним, военнослужащий Российской Федерации рассказал жене о профессиональной аэроразведке украинских войск и отношении своего командования к личному составу.

Также мы писали, как российский военный рассказал своей жене о том, как ВСУ готовы к наступлению и о том, как в РФ запрещено вывозить мертвых и раненых "зеков". По словам оккупанта, погибших просто закапывают и отмечают как пропавших без вести.

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