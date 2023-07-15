Перехват разведки: солдат РФ рассказывает о критическом психологическом состоянии
Военнослужащий Российской Федерации рассказывает своему товарищу о критическом психологическом состоянии солдат.
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало очередной аудиоперехват врага. Запись обнародовали в Telegram.
Перехват разговора врага
Мы публикуем расшифровку эмоционального разговора русского военного.
— Здорово, ты чего меня вчера не набрал?
— Бл*, да у нас такой вечер вчера весел был, бл*. Вот бл*ть, здесь бл*ть. Из 12 роты, нах*й, у одного "бачок потек", бл*ть, так он по нашим ху*рит, бл*ть. Говорит: Зах*ярю вас, с*ки, нах*й! Вот рожок высадил, нах*й!
— Х*я себе!
— Короче, его разведчики, йо*нули, нах*й. Я его тянул, нах*й, помогал. Этого мудака.
— П*здец, нах*й!
— Ага.
Напомним, военнослужащий Российской Федерации рассказал жене о профессиональной аэроразведке украинских войск и отношении своего командования к личному составу.
Также мы писали, как российский военный рассказал своей жене о том, как ВСУ готовы к наступлению и о том, как в РФ запрещено вывозить мертвых и раненых "зеков". По словам оккупанта, погибших просто закапывают и отмечают как пропавших без вести.