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Росіяни заздрять професійності аеророзвідки ЗСУ та скаржаться на командирів — перехоплення

11 липня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Росіяни заздрять професійності аеророзвідки ЗСУ та скаржаться на командирів — перехоплення
Російські військові. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Військовослужбовець Російської Федерації розповів дружині про професійну аеророзвідку українських військ та ставлення свого командування до особового складу.

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило чергове аудіоперехоплення ворога. Запис оприлюднили у Telegram.

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Перехоплення розмови ворога

Ми публікуємо розшифровку розмови російського військового зі своєю дружиною. 

Про горілку нічого не буду казати, так?

—а тобі що потрібно?

— Ну, тут усі замовляють, бл*. Присилають по літра два, півтора, три.

— А ти, що п'єш?

— Да чого п'єш! Тут валюта така, заміть грошей. От якщо тобі щось треба, бл*, то замість грошей. От, бл*, мені треба щось до автомата, півторашку, взяв, бл*, віддав, узяв.

— Що вони там Бахмут узяли? Нічого не пишуть?

Ні, ще до кінця не взяли. Бєлгород от обстріляли. Наче дві електростанції спалили.

— Бєлгород — це наша, наче, територія?

— Ну да, так вони поруч з кордоном.

— Зрозуміло. Але тут, бл*, чекаємо, коли тут *банут. Вони, бл*, знають про всі наші позиції. Бл*, "пташки" над нами літають. Все знімають, все фотографують, бл*, над нами. Все видно, нах*й!

— А з нашої сторони літають?

— Ми запускали, бл*, дивилися. Я кажу, бл*. Він піднявся над будинком і знімає. Я кажу: Там не видно ніх*я, бл*! Окопи, траншеї накопані. Що в них? Х*й та ніх*я!

— А підлітати бояться, тому що "плашки" треба берегти. А вони вже нас усіх в обличчя, бл*, знають.

— Ну тому, що у нас, блін, розумієш, інша політика. Вчора показували, як посилено готують по медицині. Як бійцям самих себе обробляти. Я така — бл*ть!

— Ці, хто нас навчає, кажуть, бл*, вас готують до м'яса, бл*. І хлопці розповідають, коли йшли на штурм, у нас *башуть, падають, бл*, командир волає, нах*й: "Поранерих не чіпаємо, кидаємо усіх, біжимо далі, ні до кого не підходити, бл*. У нас тут піймали ,бл*, місцевого, бл*, чоловіка з сином, бл*, вони були як коригувальники. Каже, його допитали, відпустили, нах*й.

— І от командир у першу ночі каже, бл*, дві людини йдіть до нього, розстріляйте його, нах*й! Будинок спаліть, нах*й. Якщо він зрадник, тоді, нах*й, його відпустили? Де його, нах*й, знайдеш?

От вночі хлопці ходили, не знайшли його, ніх*я. Той знову вранці верещить: "Бл*, знайдіть його. Не вбивайте, відстріліть пальця, нах*й, приведіть до мене. Я йому кажу, де його шукати? він вже, нах*й у Києві! Він що, дурень, чекати, нах*й? Якби ти знала, що відбувається, ти б взагалі в ах*ї була!

Нагадаємо, у Росії відреагували на публікацію Головного управління розвідки України, де показана карта мінування тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Вони вирішили відправити на станцію Росгвардію.

На карті можна побачити мінно-вибухові загородження, заміновану техніку, вантажівки з вибухівкою на ЗАЕС та інше. Російські окупанти продовжують мінування.

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