Росіяни заздрять професійності аеророзвідки ЗСУ та скаржаться на командирів — перехоплення

Російські військові. Фото: соцмережі

Військовослужбовець Російської Федерації розповів дружині про професійну аеророзвідку українських військ та ставлення свого командування до особового складу.

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило чергове аудіоперехоплення ворога. Запис оприлюднили у Telegram.

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Перехоплення розмови ворога

Ми публікуємо розшифровку розмови російського військового зі своєю дружиною.

— Про горілку нічого не буду казати, так?

—а тобі що потрібно?

— Ну, тут усі замовляють, бл*. Присилають по літра два, півтора, три.

— А ти, що п'єш?

— Да чого п'єш! Тут валюта така, заміть грошей. От якщо тобі щось треба, бл*, то замість грошей. От, бл*, мені треба щось до автомата, півторашку, взяв, бл*, віддав, узяв.

— Що вони там Бахмут узяли? Нічого не пишуть?

— Ні, ще до кінця не взяли. Бєлгород от обстріляли. Наче дві електростанції спалили.

— Бєлгород — це наша, наче, територія?

— Ну да, так вони поруч з кордоном.

— Зрозуміло. Але тут, бл*, чекаємо, коли тут *банут. Вони, бл*, знають про всі наші позиції. Бл*, "пташки" над нами літають. Все знімають, все фотографують, бл*, над нами. Все видно, нах*й!

— А з нашої сторони літають?

— Ми запускали, бл*, дивилися. Я кажу, бл*. Він піднявся над будинком і знімає. Я кажу: Там не видно ніх*я, бл*! Окопи, траншеї накопані. Що в них? Х*й та ніх*я!

— А підлітати бояться, тому що "плашки" треба берегти. А вони вже нас усіх в обличчя, бл*, знають.

— Ну тому, що у нас, блін, розумієш, інша політика. Вчора показували, як посилено готують по медицині. Як бійцям самих себе обробляти. Я така — бл*ть!

— Ці, хто нас навчає, кажуть, бл*, вас готують до м'яса, бл*. І хлопці розповідають, коли йшли на штурм, у нас *башуть, падають, бл*, командир волає, нах*й: "Поранерих не чіпаємо, кидаємо усіх, біжимо далі, ні до кого не підходити, бл*. У нас тут піймали ,бл*, місцевого, бл*, чоловіка з сином, бл*, вони були як коригувальники. Каже, його допитали, відпустили, нах*й.

— І от командир у першу ночі каже, бл*, дві людини йдіть до нього, розстріляйте його, нах*й! Будинок спаліть, нах*й. Якщо він зрадник, тоді, нах*й, його відпустили? Де його, нах*й, знайдеш?

— От вночі хлопці ходили, не знайшли його, ніх*я. Той знову вранці верещить: "Бл*, знайдіть його. Не вбивайте, відстріліть пальця, нах*й, приведіть до мене. Я йому кажу, де його шукати? він вже, нах*й у Києві! Він що, дурень, чекати, нах*й? Якби ти знала, що відбувається, ти б взагалі в ах*ї була!

Нагадаємо, у Росії відреагували на публікацію Головного управління розвідки України, де показана карта мінування тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Вони вирішили відправити на станцію Росгвардію.

На карті можна побачити мінно-вибухові загородження, заміновану техніку, вантажівки з вибухівкою на ЗАЕС та інше. Російські окупанти продовжують мінування.