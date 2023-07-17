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"Рядовым ванюшкам" лучше держаться подальше от военных объектов", — Юсов

17 июля 2023 19:38
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
В ГУР дали важные советы рядовым россиянам
Подрыв Крымского моста – 17 июля 2023 года. Фото: росСМИ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Тем россиянам, которые сейчас проживают в РФ, но не имеют отношения к преступлениям и к войне против Украины, следует держаться подальше от всех военных объектов и людей в военной форме. В противном случае это будет опасно для их жизни.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал спикер ГУР Андрей Юсов.

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По его словам, все, что РФ использует на своей территории в войне против Украины, — очевидно, с этим может что-то случаться. Это касается и будущего завода по производству шахидов и в целом военных объектов и людей в военной форме.

"Можем повторить, что тем жителям, проживающим в РФ, но непричастным к преступлениям и войне, следует держаться подальше от всех военных объектов и тем более от живущих там военных преступников. Если рядовой Ванюшка видит человека в военной форме — ему лучше держаться от него подальше", — уточнил Юсов.

На уточнение журналистки Новини.LIVE о намеках, уже случившихся с военным, имевшим отношение к пуску "Калибров" по Украине, Юсов ответил так:

"Если вы честный и добропорядочный человек, то спорт идет вам на пользу. В частности, утренний бег. А если вы военный преступник, здесь даже спорт не помогает".

Напомним, 10 июля в Краснодаре во время утренней пробежки был застрелен заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. По данным СМИ, именно он запускал "Калибры" по мирным городам Украины.

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