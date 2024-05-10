Перші F-16 для України — коли Київ отримає винищувачі
Вже через декілька тижнів Україна отримає перші американські винищувачі F-16. Їх передадуть західні партнери.
Про це повідомляє The Standard з посиланням на високопоставлене військове джерело у п'ятницю, 10 травня.
Передача F-16 для України
"Перші винищувачі F-16, які будуть поставлені із Заходу, прибудуть в Україну протягом декількох тижнів", — повідомило джерело.
Винищувачі F-16 мають бути поставлені в Україну вже у червні-липні. Джерело не зазначило, які саме країни передадуть ці літаки.
Нагадаємо, Повітряні сили України продемонстрували винищувачі F-16, які передадуть Україні. На них вже нанесені українські розпізнавальні знаки.
Також Нідерланди мають намір почати постачання винищувачів F-16 в Україну цієї осені. Раніше нідерландський міністр оборони Кайса Оллонгрен анонсувала плани щодо передачі Україні 24 багатоцільових винищувачів F-16.
Читайте Новини.LIVE!