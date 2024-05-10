Перші F-16 для України — коли Київ отримає винищувачі

Винищувач F-16. Фото: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS

Вже через декілька тижнів Україна отримає перші американські винищувачі F-16. Їх передадуть західні партнери.

Про це повідомляє The Standard з посиланням на високопоставлене військове джерело у п'ятницю, 10 травня.

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"Перші винищувачі F-16, які будуть поставлені із Заходу, прибудуть в Україну протягом декількох тижнів", — повідомило джерело.

Винищувачі F-16 мають бути поставлені в Україну вже у червні-липні. Джерело не зазначило, які саме країни передадуть ці літаки.

Нагадаємо, Повітряні сили України продемонстрували винищувачі F-16, які передадуть Україні. На них вже нанесені українські розпізнавальні знаки.

Також Нідерланди мають намір почати постачання винищувачів F-16 в Україну цієї осені. Раніше нідерландський міністр оборони Кайса Оллонгрен анонсувала плани щодо передачі Україні 24 багатоцільових винищувачів F-16.