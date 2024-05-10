Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Україна отримала від Чехії перший тренажер винищувача F-16 arrow

Україна отримала від Чехії перший тренажер винищувача F-16

10 травня 2024 13:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна отримала від Чехії перший тренажер винищувача F-16
Український військовий використовує тренажер винищувача F-16. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук розповів, що Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16. Його тестує одна з бригад тактичної авіації.

Про це Микола Олещук повідомив у Telegram у п'ятницю, 10 травня.

Читайте також:

Тренажер винищувача F-16 в Україні

Основний модуль тренажера вже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

"Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді", — наголосив Олещук.

Він закликав українських союзників долучатися до цієї ініціативи.

null
Допис Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, Повітряні сили України продемонстрували винищувачі F-16, які передадуть Україні. На них вже нанесені українські розпізнавальні знаки. 

Також Нідерланди мають намір почати поставки винищувачів F-16 в Україну цієї осені. Раніше нідерландський міністр оборони Кайса Оллонгрен анонсувала плани щодо передачі Україні 24 багатоцільових винищувачів F-16.

українці
Чехія
Україна
літаки
винищувач

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні