Україна отримала від Чехії перший тренажер винищувача F-16

Український військовий використовує тренажер винищувача F-16. Фото: скриншот з відео

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук розповів, що Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16. Його тестує одна з бригад тактичної авіації.

Про це Микола Олещук повідомив у Telegram у п'ятницю, 10 травня.

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Основний модуль тренажера вже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

"Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді", — наголосив Олещук.

Він закликав українських союзників долучатися до цієї ініціативи.

Допис Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, Повітряні сили України продемонстрували винищувачі F-16, які передадуть Україні. На них вже нанесені українські розпізнавальні знаки.

Також Нідерланди мають намір почати поставки винищувачів F-16 в Україну цієї осені. Раніше нідерландський міністр оборони Кайса Оллонгрен анонсувала плани щодо передачі Україні 24 багатоцільових винищувачів F-16.