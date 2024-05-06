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У Нідерландах назвали чіткі строки перших поставок F-16 в Україну

6 травня 2024 23:15
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Нідерландах назвали чіткі строки перших поставок F-16 в Україну
Винищувач F-16. Фото: armyinform.com.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Нідерланди мають намір почати поставки винищувачів F-16 в Україну цієї осені. Раніше нідерландський міністр оборони Кайса Оллонгрен анонсувала плани щодо передачі Україні 24 багатоцільових винищувачів F-16.

Про це заявила Кайса Оллонгрен під час спільної пресконференції з литовським колегою у Вільнюсі, відповідаючи на питання від представника Delfi.

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Передача Україні винищувачів F-16

"У нас все розписано за проєктом, який полягає у навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу та передачі самих літаків. У нас за планом навчальний центр у Румунії, де ми також допомагаємо розпочати навчання українців. Нині вони проходять навчання у Данії, США та інших країнах", — заявила Оллонгрен.

Міністр оборони Нідерландів зазначила, якщо союзникам дотримуватися заданого курсу і в Україні все функціонуватиме належним чином, то очікується, що Данія почне поставки перших літаків уже цього літа, а Нідерланди планують приєднатися до цих поставок з осені.

"Тож після літа і надалі їх партіями перекидатимуть в Україну", — додала міністр. 

Нагадаємо, що Повітряні сили України продемонстрували винищувачі F-16 які передадуть Україні. На них вже нанесені українські розпізнавальні знаки. 

Раніше в Повітряних силах розповіли, як захищатимуть F-16 від російських атак

Також ми розповідали, що Україна може очікувати отримання нових зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot від Німеччини не раніше кінця червня цього року. Це може збігтися з передачею винищувачів F-16.

літак
Нідерланди
військова допомога
Україна
літаки
винищувач
війна в Україні
F-16

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