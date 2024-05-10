Первые F-16 для Украины — когда Киев получит истребители

Истребитель F-16. Фото: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS

Уже через несколько недель Украина получит первые американские истребители F-16. Их передадут западные партнеры.

Об этом сообщает The Standard со ссылкой на высокопоставленный военный источник в пятницу, 10 мая.

Читайте также:

Передача F-16 для Украины

"Первые истребители F-16, которые будут поставлены с Запада, прибудут в Украину в течение нескольких недель", — сообщил источник.

Истребители F-16 должны быть поставлены в Украину уже в июне-июле. Источник не указал, какие именно страны передадут эти самолеты.

Напомним, Воздушные силы Украины продемонстрировали истребители F-16, которые передадут Украине. На них уже нанесены украинские опознавательные знаки.

Также Нидерланды намерены начать поставки истребителей F-16 в Украину этой осенью. Ранее нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен анонсировала планы передачи Украины 24 многоцелевых истребителей F-16.