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Первые F-16 для Украины — когда Киев получит истребители

10 мая 2024 16:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Первые F-16 для Украины — когда Киев получит истребители
Истребитель F-16. Фото: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Уже через несколько недель Украина получит первые американские истребители F-16. Их передадут западные партнеры.

Об этом сообщает The Standard со ссылкой на высокопоставленный военный источник в пятницу, 10 мая.

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"Первые истребители F-16, которые будут поставлены с Запада, прибудут в Украину в течение нескольких недель", — сообщил источник.

Истребители F-16 должны быть поставлены в Украину уже в июне-июле. Источник не указал, какие именно страны передадут эти самолеты.

Напомним, Воздушные силы Украины продемонстрировали истребители F-16, которые передадут Украине. На них уже нанесены украинские опознавательные знаки.

Также Нидерланды намерены начать поставки истребителей F-16 в Украину этой осенью. Ранее нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен анонсировала планы передачи Украины 24 многоцелевых истребителей F-16.

украинцы
военная помощь
Украина
самолеты
F-16

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