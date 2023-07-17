Крымский мост: видео первых минут после взрыва

На Крымском мосту произошел взрыв. Фото: соцсети

В ночь на 17 июля произошел взрыв на Крымском мосту. В результате "чрезвычайного происшествия", как говорят россияне, движение транспорта приостановлено.

В сети появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту.

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Взрыв на Крымском мосту

На видео, обнародованном росСМИ, можно увидеть, как над местом взрыва на одной из опор поднимается густой дым.

Предыстория

Ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов сообщил, что там "произошло чрезвычайное событие в районе 145 опоры", а также о том, что на месте происшествия работают соответствующие службы.

Позже стало известно о как минимум двух поврежденных пролетах моста, а также о двух погибших людях. Есть и пострадавшие.

На Крымском мосту образовались пробки и паника.

Напомним, что генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский пожелал украинцам спокойной ночи и пообещал российским оккупантам адскую ночку. По его словам, "колыбельная" для них "уже готовится".