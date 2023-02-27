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Перший батальйон ЗСУ завершив навчання з експлуатації БМП М2 Bradley, — Павлюк

27 лютого 2023 19:31
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Перший батальйон ЗСУ завершив навчання з експлуатації БМП М2 Bradley, — Павлюк
БМП М2 Bradley
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Перший батальйон ЗСУ вже завершив навчання з експлуатації бойової піхотної машини М2 Bradley. Військові вчилися на базі США в Німеччині.

Про це повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк, перший заступник міністра оборони України у своєму Telegram-каналі

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Деталі

"Bradley — доволі потужні машини, які створювалася з урахуванням протидії у боях радянській техніці", — зазначив Павлюк.

Він опублікував відео, в якому показано, як М2 Bradley допоможуть бійцям ЗСУ. 

Нагадаємо, перші бойові машини піхоти Bradley мають прибути в Україну у "відносно близькому майбутньому". Це станеться вже найближчими тижнями.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відвідав військових ЗСУ на британській базі Bovington Camp, де захисники проходять навчання на танках Challenger. Зокрема, Президент вручив військовим ордени та медалі.

Додамо, українські воїни продовжують опановувати ЗРК Patriot. Відповідні навчання у Німеччині проходять шість днів на тиждень.

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