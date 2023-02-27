Первый батальон ВСУ завершил обучение по эксплуатации БМП М2 Bradley, — Павлюк
Первый батальон ВСУ уже завершил обучение по эксплуатации боевой пехотной машины М2 Bradley. Военные учились на базе США в Германии.
Об этом сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк, первый заместитель министра обороны Украины в своем Telegram-канале.
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"Bradley — достаточно мощные машины, которые создавались с учетом противодействия в боях советской технике", — отметил Павлюк.
Он опубликовал видео, в котором показано, как М2 Bradley помогут бойцам ВСУ.
Напомним, первые боевые машины пехоты Bradley должны прибыть в Украину в "относительно близком будущем". Это произойдет уже в ближайшие недели.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил военных ВСУ на британской базе Bovington Camp, где защитники проходят обучение на танках Challenger. В частности, Президент вручил военным ордена и медали.
Добавим, украинские воины продолжают овладевать ЗРК Patriot. Соответствующие учения в Германии проходят шесть дней в неделю.