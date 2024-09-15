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Першим зустрів окупантів — звільнений з полону прикордонник розповів про російську неволю

15 вересня 2024 18:01
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Прикордонник Олексій Ружиненко поділився історією звільнення з російського полону
Прикордонник, якого звільнили з російського полону. Фото: скриншот
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Звільнений з російського полону прикордонник Олексій Ружиненко розповів про неволю та повернення додому. Він разом з побратимами першим зустрів загарбників на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар".

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 15 вересня.

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Олексій проходив строкову службу в Херсонському прикордонному загоні. А 24 лютого 2022 року він був на КПВВ "Чонгар", де разом з побратимами першим зустрів російських окупантів.

Бійців вивезли до Росії. Олексій пробув у полоні окупантів 28 місяців.

Під час початку повномасштабного вторгнення окупанти одразу перебили зв'язок прикордонникам. Олексій каже, що найстрашніше було тоді, коли російський танк проїхав біля його голови.

"Нас біля КПВВ положили на землю. Їхало також дві машини — цивільні. З БТР почали стріляти по одній машині, пробили там радіатор, машина встигла розвернутися та поїхати. Друга машина під'їхала і просто вже на місці залишилась, розстріляли. Перших загиблих цивільних я побачив уже в машині", — розповів прикордонник.

Після взяття в полон через добу українським воїнам дали чай. Годували прикордонників один раз вдень — гарячою водою та цибулею.

Олексій каже, що почав дуже сильно худнути. На початку повномасштабного вторгнення він важив 95 кг, а після ворожого полону — 65 кг.

Прикордонник каже, що під час повернення додому він прочитав стенд з написом "Вас вітає Україна". За його словами, хотілося вийти і кричати.

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