Пограничник Алексей Ружиненко поделился историей освобождения из российского плена

Пограничник, которого освободили из российского плена. Фото: скриншот

Освобожденный из российского плена пограничник Алексей Ружиненко рассказал о неволе и возвращении домой. Он вместе с собратьями первым встретил захватчиков на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар".

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 15 сентября.

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Алексей проходил срочную службу в Херсонском пограничном отряде. А 24 февраля 2022 года он был на КПВВ "Чонгар", где вместе с побратимами первым встретил российских оккупантов.

Бойцы были вывезены в Россию. Алексей пробыл в плену оккупантов 28 месяцев.

Во время начала полномасштабного вторжения оккупанты сразу перебили связь пограничникам. Алексей говорит, что страшнее всего было тогда, когда российский танк проехал мимо его головы.

"Нас возле КПВВ положили на землю. Ехало также две машины — гражданские. С БТР начали стрелять по одной машине, пробили там радиатор, машина успела развернуться и уехать. Вторая машина подъехала и просто уже на месте осталась, расстреляли. Первых погибших гражданских я увидел уже в машине", — рассказал пограничник.

После взятия в плен через сутки украинским воинам дали чай. Кормили пограничников один раз в день — горячей водой и луком.

Алексей говорит, что начал очень сильно худеть. В начале полномасштабного вторжения он весил 95 кг, а после вражеского плена — 65 кг.

Пограничник говорит, что при возвращении домой он прочитал стенд с надписью "Вас приветствует Украина". По его словам, хотелось выйти и кричать.