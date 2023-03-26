Петиция об учреждении дня защитников Мариуполя собрала 25 тысяч голосов

Украинские военные

Петиция с призывом учредить 20 мая день чествования защитников Мариуполя набрала 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится на сайте Президента Украины.

Подробности

Соответствующая петиция появилась 23 марта. Ее создала жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко. За два дня петиция набрала нужное количество голосов.

"Битва за Мариуполь стала для украинцев символом несгибаемости. Благодаря верности и храбрости солдат Мариупольского гарнизона удалось оттянуть большую группировку вражеских сил на юге страны, тем самым замедлить давление на других направлениях и не дать противнику полноценно развить успех на других участках фронта", — говорится в петиции.

Инициатор петиции отмечает, что сотни погибших, раненых и пленных украинских бойцов своими храбрыми действиями доказали, что заслуживают памятного дня.

Напомним, для украинцев "Азовсталь" стала мрачным, но мощным символом сопротивления, приютив около 2600 солдат и мирных жителей, пока россияне неделями атаковали комбинат. Для москвы это огромное место было разочарованием, последней упорной оппозицией в городе, который ее войска пытались контролировать неделями.

Также мы писали, что в феврале из жизни ушел капитан и командир первого батальона полка "Азов" Олег Мудрак. Он шесть месяцев находился в плену оккупантов после защиты "Азовстали".