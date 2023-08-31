Під Авдіївкою окупантів "заспокоїли": речник Генштабу розповів про бойові зіткнення на Донеччині

Воїни ЗСУ обстрілюють ворога. Ілюстративне фото: АрміяInform

Активність бойових дій на Таврійському напрямку дещо знизилась. Так, окупанти роблять безуспішні спроби наступу у Донецькій області.

Про це повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун у етері телемарафону.

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ЗСУ щодня наближають перемогу, так окупанти встрачають і техніку, і особовий склад.

"Загалом ворог втратив 181 особу за минулу добу, 15 одиниць техніки і 15 одиниць пошкоджено", — проінформував речник.

На Донеччині ситуація на користь ЗСУ.

"Противник, щоправда, намагається контратакувати, важко назвати це контрнаступом, але локальні контратаки він проводить в районі Вербового, Старомайорського, продовжує свої намагання безуспішні в районі Мар'їнки. Біля Авдіївки зараз ми його заспокоїли", — розповів Олександр Штупун.

До того ж українські захисники досягли успіхів в напрямку Новопрокопівки. Водночас біля Вербового росіяни без особливих просувань намагаються контратакувати. Однак таким чином окупанти лише втрачають сили. При цьому загарбники на Бердянському напрямку активно обороняють свої позиції.

Як повідомив речник, наразі РФ не встигає підтягувати резерви, тому йде на воєнний злочин — мобілізує мирних жителів на тимчасово окупованих територіях.

Водночас Штупун розповів про зменшення авіаційних обстрілів. Так, за минулу добу на Таврійському напрямку зафіксовано лише 3 авіаудари.

"Я пов'язую це з тим, що або у них на даному етапі бракує боєприпасів, або ж навпаки — концентрують сили для чогось більш підлого", — пояснив речник Генштабу.

Нагадаємо стало відомо, чому на Запоріжжі окупанти починають тікати.