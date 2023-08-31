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Под Авдеевкой оккупантов "успокоили": спикер Генштаба рассказал о боевых столкновениях на Донбассе

31 августа 2023 13:38
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Под Авдеевкой оккупантов "успокоили": спикер Генштаба рассказал о боевых столкновениях на Донбассе
Воины ВСУ обстреливают врага. Иллюстративное фото: АрмияInform
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Активность боевых действий на Таврическом направлении несколько снизилась. Так, оккупанты предпринимают безуспешные попытки наступления в Донецкой области.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

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ВСУ ежедневно приближают победу, так оккупанты теряют и технику, и личный состав.

"В целом враг потерял 181 человек за минувшие сутки, 15 единиц техники и 15 единиц повреждены", — проинформировал представитель.

В Донецкой области ситуация в пользу ВСУ.

"Противник, правда, пытается контратаковать, трудно назвать это контрнаступлением, но локальные контратаки он проводит в районе Вербового, Старомайорского, продолжает свои попытки безуспешны в районе Марьинки. Возле Авдеевки сейчас мы его успокоили", — рассказал Александр Штупун.

К тому же украинские защитники добились успехов в направлении Новопрокоповки. В то же время возле Вербового россияне без особых продвижений пытаются контратаковать. Однако таким образом оккупанты только теряют силы. При этом захватчики на Бердянском направлении активно отстаивают свои позиции.

Как сообщил представитель, сейчас РФ не успевает подтягивать резервы, поэтому идет на военное преступление — мобилизует мирных жителей на временно оккупированных территориях.

В то же время, Штупун рассказал об уменьшении авиационных обстрелов. Так, за минувшие сутки на Таврическом направлении зафиксировано всего 3 авиаудара.

"Я связываю это с тем, что либо у них на данном этапе не хватает боеприпасов, либо наоборот — концентрируют силы для чего-то более подлого", — пояснил спикер Генштаба.

Напомним стало известно, почему в Запорожье оккупанты начинают бежать.

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