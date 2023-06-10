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Череватий розповів про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку

10 червня 2023 14:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ на Бахмутському напрямку просунилися на 1400 метрів
ЗСУ на Бахмутському напрямку. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України успішно працюють на усіх напрямках фронту. Зокрема, на Бахмутському, де нашим воїнам вдалось просунитися на 1400 метрів. 

Про це повідомляє речник Сил оборони України Східного напрямку Сергія Череватого в ефірі телемарафону

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Що відомо

Як повідомляє речник, українські захисники успішно контратакують на Східному напрямку. Це вдалось зробити завдяки ротації, яку проводив ворог. 

"Загалом відбулось шість боєзіткнень, в ході яких нашими Силами оборони знищено 138 окупантів, 236 зазнали поранень, одного взяли в полон", — додає Череватий. 

Водночас, росіяни також намагаються бити по наших підрозділах. Вони завдали 8 авіаударів та здійснили близько 330 обстрілів ствольною й реактивною артилерією.

До того ж противник намагається контратакувати, але всі спроби були безуспішні. 

Втрати ворога

Під час зіткнень ЗСУ знищили:

  • самохідну артилерійську установку "Гвоздика";
  • 3 бронеавтомобілі;
  • гаубицю Д-30;
  • зенітну гармату С-60;
  • безпілотний апарат ZALA;
  • 8 складів боєприпасів;
  • 7 автомобілів та боєприпаси.

Нагадаємо, західні ЗМІ заявляють, що у четвер, 8 червня, Україна почала довгоочікуваний контрнаступ. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни.

Додамо, нещодавно командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський показав, як ЗСУ знищують окупантів під Бахмутом.

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