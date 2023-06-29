Под Бахмутом Силы обороны наступают широким фронтом, — Генштаб

Украинская армия контрнаступает. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении продолжается широким фронтом. Силы обороны Украины перехватили стратегическую инициативу.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

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В районе города Бахмут Силы обороны Украины, по словам Ковалева, захватили стратегическую инициативу.

Контрнаступление на этом участке фронта ведется широким фронтом.

"[ВСУ] на флангах города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей. Имеют успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — подчеркнул Ковалев.

Наступление под Ровно

На участке южного фронта Ровнополь — Володино украинская армия имеет частичный успех.

"[Силы обороны Украины] наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — подчеркнул спикер генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Спикер Генштаба Ковалев о контрнаступлении под Бахмутом

Напомним, ранее Анна Маляр заявила, что украинские войска продвигаются вперед, как на южном, так и на восточном фронтах. Под Бахмутом Силы обороны Украины, по словам заместителя министра обороны Украины, перехватили оперативную инициативу.