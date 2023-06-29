Под Бахмутом Силы обороны наступают широким фронтом, — Генштаб
Контрнаступление Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении продолжается широким фронтом. Силы обороны Украины перехватили стратегическую инициативу.
Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
Бахмутское контрнаступление
В районе города Бахмут Силы обороны Украины, по словам Ковалева, захватили стратегическую инициативу.
Контрнаступление на этом участке фронта ведется широким фронтом.
"[ВСУ] на флангах города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей. Имеют успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — подчеркнул Ковалев.
Наступление под Ровно
На участке южного фронта Ровнополь — Володино украинская армия имеет частичный успех.
"[Силы обороны Украины] наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — подчеркнул спикер генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Напомним, ранее Анна Маляр заявила, что украинские войска продвигаются вперед, как на южном, так и на восточном фронтах. Под Бахмутом Силы обороны Украины, по словам заместителя министра обороны Украины, перехватили оперативную инициативу.