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Под Бахмутом Силы обороны наступают широким фронтом, — Генштаб

29 июня 2023 10:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Под Бахмутом Силы обороны наступают широким фронтом, — Генштаб
Украинская армия контрнаступает. Фото: Facebook Генштаба ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении продолжается широким фронтом. Силы обороны Украины перехватили стратегическую инициативу.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

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Бахмутское контрнаступление

В районе города Бахмут Силы обороны Украины, по словам Ковалева, захватили стратегическую инициативу.

Контрнаступление на этом участке фронта ведется широким фронтом.

"[ВСУ] на флангах города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей. Имеют успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — подчеркнул Ковалев.

Наступление под Ровно

На участке южного фронта Ровнополь — Володино украинская армия имеет частичный успех.

"[Силы обороны Украины] наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — подчеркнул спикер генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Спикер Генштаба Ковалев о контрнаступлении под Бахмутом
Спикер Генштаба Ковалев о контрнаступлении под Бахмутом

Напомним, ранее Анна Маляр заявила, что украинские войска продвигаются вперед, как на южном, так и на восточном фронтах. Под Бахмутом Силы обороны Украины, по словам заместителя министра обороны Украины, перехватили оперативную инициативу.

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