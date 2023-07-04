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Під Бахмутом ССО знищили три російські "Гради": відео від Генштабу

4 липня 2023 08:18
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Під Бахмутом ССО знищили три російські "Гради": відео від Генштабу
Воїни ССО на завданні. Фото: ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сили спецоперацій в районі Бахмута виявили у російському тилу три РСЗВ "Град". Артилерія знищила російську техніку разом із особовим складом окупантів.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗС України.

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Результативна розвідка 

Один із підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України, який воює під Бахмутом, під час проведення аеророзвідки виявив три одиниці ракетних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Ця техніка була виявлена не на фронті, а в російському тилу.

Успішна робота артилерії

Координати цих РСЗВ були оперативно передані артилерійським підрозділам Сил спецоперацій.

Після цього влучними ударами української артилерії уся російська техніка разом із особовим складом окупантів була знищена.

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео цієї успішної операції ССО.

Нагадаємо, раніше воїни ССО показали, як знищують російську техніку на південному фронті.

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