Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Под Бахмутом ССО уничтожили три российских "Града": видео от Генштаба arrow

Под Бахмутом ССО уничтожили три российских "Града": видео от Генштаба

4 июля 2023 08:18
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Под Бахмутом ССО уничтожили три российских "Града": видео от Генштаба
Воины ССО на задаче. Фото: ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Силы спецопераций в районе Бахмута обнаружили в российском тылу три РСЗО "Град". Артиллерия уничтожила российскую технику вместе с личным составом оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВС Украины.

Читайте также:

Результативная разведка

Одно из подразделений Сил специальных операций ВС Украины, воюющее под Бахмутом, во время проведения аэроразведки обнаружило три единицы ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Эта техника была обнаружена не на фронте, а в российском тылу.

Успешная работа артиллерии

Координаты этих РСЗО были оперативно переданы артиллерийским подразделениям Сил спецопераций.

После этого точными ударами украинской артиллерии вся российская техника вместе с личным составом оккупантов была уничтожена.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал видео этой успешной операции ССО.

Напомним, ранее воины ССО показали, как уничтожают российскую технику на южном фронте.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз