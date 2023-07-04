Под Бахмутом ССО уничтожили три российских "Града": видео от Генштаба

Воины ССО на задаче. Фото: ВСУ

Силы спецопераций в районе Бахмута обнаружили в российском тылу три РСЗО "Град". Артиллерия уничтожила российскую технику вместе с личным составом оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВС Украины.

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Результативная разведка

Одно из подразделений Сил специальных операций ВС Украины, воюющее под Бахмутом, во время проведения аэроразведки обнаружило три единицы ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Эта техника была обнаружена не на фронте, а в российском тылу.

Успешная работа артиллерии

Координаты этих РСЗО были оперативно переданы артиллерийским подразделениям Сил спецопераций.

После этого точными ударами украинской артиллерии вся российская техника вместе с личным составом оккупантов была уничтожена.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал видео этой успешной операции ССО.

Напомним, ранее воины ССО показали, как уничтожают российскую технику на южном фронте.