Воїни ССО показали, як знищують російську техніку на південному фронті

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій України. Фото: ЗСУ

На південному фронті знищують російську техніку воїни 73-го морського центру ССО України. Для цього вони використовують ударні безпілотники.

Про це повідомляє Facebook-сторінка командування Сил спецоперацій ЗСУ.

Читайте також:

ССО на півдні

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ воюють проти російських окупантів на південному фронті.

Зокрема, там протистоять загарбникам воїни 73-го морського центру ССО України.

Знищення російської техніки

Воїни ССО регулярно здійснюють операції, метою яких є знищення російської військової техніки.

Для цього вони використовують ударні безпілотні літальні апарати.

"Нашими пташками ми проводимо постійну аеророзвідку місцевості, виявляємо об’єкти та знищуємо техніку та важливі цілі противника", — розповів один із операторів безпілотників.

За кілька останніх днів українські захисники знищили вісім одиниць російської техніки.

Вони оприлюднили відео процесу ліквідації та наслідків.

Нагадаємо, учора, 22 червня, воїни ССО показали, як витягли пораненого піхотинця з-під обстрілу.