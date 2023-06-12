Под Бахмутом ВСУ продвинулись на 700 метров, — Череватый

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Фото: АрмияInform

Украинская армия на Бахмутском направлении уничтожила более 60 окупантов и нанесла ранения восьми десятками захватчиков. Силы обороны Украины продвинулись на 700 метров.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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На фронте в районе города Бахмут украинские войска ведут позиционные бои, оттесняя при этом российских окупантов на восток.

"На флангах прошли от 250 до 700 м, подвинув врага", — подчеркнул Череватый.

Также он проинформировал, что на этом направлении были уничтожены 66 окупантов, ранены 83 российских военных, а троих удалось взять в плен.

Уничтоженные российские цели

Силы обороны Украины нанесли мощные удары по позициям российских войск на этом направлении.

В результате были уничтожены:

две боевые машины пехоты врага;

две боевые машины десанта;

БТР;

два самоходных миномета "Нона";

гаубица Д-30;

противотанковый ракетный комплекс;

полевой склад с боеприпасами.

Напомним, 10 июня украинская армия, по словам Череватого, на некоторых участках Бахмутского фронта продвинулась вообще на 1400 метров.