Под Бахмутом ВСУ продвинулись на 700 метров, — Череватый
Украинская армия на Бахмутском направлении уничтожила более 60 окупантов и нанесла ранения восьми десятками захватчиков. Силы обороны Украины продвинулись на 700 метров.
Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.
Продвижение сил обороны под Бахмутом
На фронте в районе города Бахмут украинские войска ведут позиционные бои, оттесняя при этом российских окупантов на восток.
"На флангах прошли от 250 до 700 м, подвинув врага", — подчеркнул Череватый.
Также он проинформировал, что на этом направлении были уничтожены 66 окупантов, ранены 83 российских военных, а троих удалось взять в плен.
Уничтоженные российские цели
Силы обороны Украины нанесли мощные удары по позициям российских войск на этом направлении.
В результате были уничтожены:
- две боевые машины пехоты врага;
- две боевые машины десанта;
- БТР;
- два самоходных миномета "Нона";
- гаубица Д-30;
- противотанковый ракетный комплекс;
- полевой склад с боеприпасами.
Напомним, 10 июня украинская армия, по словам Череватого, на некоторых участках Бахмутского фронта продвинулась вообще на 1400 метров.