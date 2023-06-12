Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Под Бахмутом ВСУ продвинулись на 700 метров, — Череватый arrow

Под Бахмутом ВСУ продвинулись на 700 метров, — Череватый

12 июня 2023 11:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Под Бахмутом ВСУ продвинулись на 700 метров, — Череватый
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Фото: АрмияInform
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинская армия на Бахмутском направлении уничтожила более 60 окупантов и нанесла ранения восьми десятками захватчиков. Силы обороны Украины продвинулись на 700 метров.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

Читайте также:

Продвижение сил обороны под Бахмутом

На фронте в районе города Бахмут украинские войска ведут позиционные бои, оттесняя при этом российских окупантов на восток.

"На флангах прошли от 250 до 700 м, подвинув врага", — подчеркнул Череватый.

Также он проинформировал, что на этом направлении были уничтожены 66 окупантов, ранены 83 российских военных, а троих удалось взять в плен.

Уничтоженные российские цели

Силы обороны Украины нанесли мощные удары по позициям российских войск на этом направлении.

В результате были уничтожены:

  • две боевые машины пехоты врага;
  • две боевые машины десанта;
  • БТР;
  • два самоходных миномета "Нона";
  • гаубица Д-30;
  • противотанковый ракетный комплекс;
  • полевой склад с боеприпасами.

Напомним, 10 июня украинская армия, по словам Череватого, на некоторых участках Бахмутского фронта продвинулась вообще на 1400 метров.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

08:49 Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас