Атака на ворожий корабель "Аскольд" в Керчі — що відомо

Російський корабель "Аскольд", який було уражено в Керчі. Ілюстративне фото: Московский комсомолец

В тимчасово окупованому Криму, а саме в Керчі, відбулася атака на судноремонтний завод. Як стало відомо, малий ракетний корабель "Аскольд" був атакований як мінімум три рази.

Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер".

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Що відомо про вороже судно

Зазначається, що такий корабель є носієм крилатих ракет "Калібр". Він відомий, як найновіший і найсучасніший корабель Чорноморського флоту РФ.

"Він був закладений у 2016 році якраз на Керченському судноремонтному заводі "Залив", і спущений на воду тільки у 2021 році", — наголосили у повідомленні.

Озброєння на кораблі

Окрім того, що судно має вісім пускових установок для "Калібрів". На його озброєнні перебуває й власна система ППО — ЗРК "Панцир-М" та комплекс БпЛА "Орлан-10" для того, аби проводити розвідку.

"Жирна ціль", — додали у повідомленні.

Скриншот допису з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Підтвердження від українських військових

В СтратКомі ЗСУ підтвердили інформацію щодо ураження морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.

Скриншот допису з телеграм-каналу "СтратКом ЗСУ"

Що кажуть місцеві

Своєю чергою у місцевих пабліках почалося обговорення щодо ураження російського корабля.

За словами місцевих жителів, результати атаки вже відомі, але незрозуміло, чи можна буде відновити судно.

Скриншот коментарів з місцевих телеграм-каналів

Скриншот коментарів з місцевих телеграм-каналів

Нагадаємо, раніше у мережі показали момент "прильоту" в тимчасово окупованій Керчі. Місцеві над півостровом бачили ракети.