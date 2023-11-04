Атака на ворожий корабель "Аскольд" в Керчі — що відомо

Під час атаки по заводу в Керчі сильно постраждав найсучасніший корабель ЧФ РФ
В тимчасово окупованому Криму, а саме в Керчі, відбулася атака на судноремонтний завод. Як стало відомо, малий ракетний корабель "Аскольд" був атакований як мінімум три рази.
Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер".
Що відомо про вороже судно
Зазначається, що такий корабель є носієм крилатих ракет "Калібр". Він відомий, як найновіший і найсучасніший корабель Чорноморського флоту РФ.
"Він був закладений у 2016 році якраз на Керченському судноремонтному заводі "Залив", і спущений на воду тільки у 2021 році", — наголосили у повідомленні.
Озброєння на кораблі
Окрім того, що судно має вісім пускових установок для "Калібрів". На його озброєнні перебуває й власна система ППО — ЗРК "Панцир-М" та комплекс БпЛА "Орлан-10" для того, аби проводити розвідку.
"Жирна ціль", — додали у повідомленні.
Підтвердження від українських військових
В СтратКомі ЗСУ підтвердили інформацію щодо ураження морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.
Що кажуть місцеві
Своєю чергою у місцевих пабліках почалося обговорення щодо ураження російського корабля.
За словами місцевих жителів, результати атаки вже відомі, але незрозуміло, чи можна буде відновити судно.
Нагадаємо, раніше у мережі показали момент "прильоту" в тимчасово окупованій Керчі. Місцеві над півостровом бачили ракети.
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