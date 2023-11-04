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Під час атаки по заводу в Керчі сильно постраждав найсучасніший корабель ЧФ РФ

4 листопада 2023 20:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Атака на ворожий корабель "Аскольд" в Керчі — що відомо
Російський корабель "Аскольд", який було уражено в Керчі. Ілюстративне фото: Московский комсомолец
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В тимчасово окупованому Криму, а саме в Керчі, відбулася атака на судноремонтний завод. Як стало відомо, малий ракетний корабель "Аскольд" був атакований як мінімум три рази. 

Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер".

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Що відомо про вороже судно

Зазначається, що такий корабель є носієм крилатих ракет "Калібр". Він відомий, як найновіший і найсучасніший корабель Чорноморського флоту РФ.

"Він був закладений у 2016 році якраз на Керченському судноремонтному заводі "Залив", і спущений на воду тільки у 2021 році", — наголосили у повідомленні.

Озброєння на кораблі

Окрім того, що судно має вісім пускових установок для "Калібрів". На його озброєнні перебуває й власна система ППО — ЗРК "Панцир-М" та комплекс БпЛА "Орлан-10" для того, аби проводити розвідку. 

"Жирна ціль", — додали у повідомленні.

подробиці атаки по заводу в Керчі
Скриншот допису з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Підтвердження від українських військових

В СтратКомі ЗСУ підтвердили інформацію щодо ураження морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі. 

подробиці атаки по заводу в Керчі
Скриншот допису з телеграм-каналу "СтратКом ЗСУ"

Що кажуть місцеві 

Своєю чергою у місцевих пабліках почалося обговорення щодо ураження російського корабля. 

За словами місцевих жителів, результати атаки вже відомі, але незрозуміло, чи можна буде відновити судно. 

подробиці атаки по заводу в Керчі
Скриншот коментарів з місцевих телеграм-каналів
подробиці атаки по заводу в Керчі
Скриншот коментарів з місцевих телеграм-каналів

Нагадаємо, раніше у мережі показали момент "прильоту" в тимчасово окупованій Керчі. Місцеві над півостровом бачили ракети.

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