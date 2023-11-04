У Керчі атакували судноремонтний завод

Дим внаслідок вибухів на судноремонтному заводі в Керчі. Фото: скриншот з відео

У тимчасово окупованій Керчі було атаковано судноремонтний завод. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про роботу протиповітряної оборони.

Про це Сергій Аксьонов написав у своєму Telegram-каналі.

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"У районі суднобудівного заводу ім. Бутоми в Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків", — розповів Аксьонов.

За його словами, люди не постраждали. Він закликав дотримуватися спокою та довіряти офіційним джерелам інформації.

Допис Аксьонова. Фото: скриншот

Низка ЗМІ повідомляли, що під час атаки в Севастопольській бухті і в районі Кримського мосту через Керченську протоку російські окупанти використовували димову завісу для маскування.

"Крим.Реалії" пише, що завод "Залив" — одне з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. На ньому з 2020 року будують авіаносні кораблі для ВМФ Росії.

Допис "Крим.Реалії". Фото: скриншот

Нагадаємо, біля Кримського моста помітили густий дим. Місцеві кажуть, що чули вибухи.

Також ми писали, що вчора, 3 листопада, на окупованому півострові Крим, а саме у місті Севастополь, пролунав вибух. Зазначається, що він стався навпроти місцевої ТЕЦ.

Додамо, Сили оборони України стали дедалі частіше завдавати ударів по території тимчасово окупованого Криму. Таким чином, ЗСУ "знезброюють" окупантів у випадку підготовки майбутніх атак по південних регіонах, зокрема по Одещині.