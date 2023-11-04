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У мережі показали момент "прильоту" по заводу в Керчі

4 листопада 2023 18:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі показали момент "прильоту" по заводу в Керчі
Пожежа внаслідок атаки на завод в Керчі. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі показали момент "прильоту" в тимчасово окупованій Керчі. Місцеві над півостровом бачили ракети.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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"Прильот" у Керчі

На відео можна побачити, як в небі літають ракети. Після цього видно "прильот" по судноремонтному заводі. Внаслідок атаки сталася пожежа.

Окупаційна влада Криму заспокоює місцевих та заявляє про успішну роботу ППО.

Нагадаємо, біля Кримського моста помітили густий дим. Місцеві кажуть, що чули вибухи.

Також ми писали, що у тимчасово окупованій Керчі було атаковано судноремонтний завод. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про роботу протиповітряної оборони. За його словами, люди не постраждали. 

Додамо, вчора, 3 листопада, на окупованому півострові Крим, а саме у місті Севастополь, пролунав вибух. Зазначається, що він стався навпроти місцевої ТЕЦ. 

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